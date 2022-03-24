Переговоры с азербайджанской стороной по восстановлению газоснабжения при поддержке российских миротворческих сил продолжаются.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Информационным штабом Арцаха.

«Правительство Республики Арцах добивается скорейшего решения этого важнейшего гуманитарного вопроса. Уверяем вас, что на дипломатическом поприще принимаются все возможные меры, которые, разумеется, не подлежат огласке.

Сообщаем, что с целью решения проблем, вызванных азербайджанской стороной, указом президента Арцаха полномочия работать с российским миротворческим контингентом и вести переговоры с азербайджанской стороной возложены на Секретаря Совета Безопасности Республики Арцах Виталия Баласаняна.

В то же время призываем общественных и политических деятелей проявлять сдержанность и воздерживаться от манипулятивных действий и заявлений», — говорится в сообщении.