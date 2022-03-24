24 марта в 18:36 по местному времени (в 14:36 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 3.2, с географическими координатами 41.21⁰ северной широты и 43.97⁰ восточной долготы, в 17 км к северо-востоку от села Бавра, граница Армения-Грузия. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила толчков землетрясения в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Бавра Ширакской области и селе Пагахпюр Лорийской области силой в 3-4 балла.