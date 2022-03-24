Рабочий визит министра труда и социальных вопросов РА Нарека Мкртчяна в США отличался насыщенной программой встреч. Он принял участие в проходящей в Нью-Йорке 66-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. В повестку дня сессии вошли вопросы, связанные с вовлечением женщин в различные сферы, усилением их роли, защитой прав, поддержкой уязвимых групп.

В беседе с «Арменпресс», представляя подробности рабочего визита в США, министр Мкртчян коснулся встречи с полномочным министром Франции по вопросам гендерного равенства, многообразия и равных возможностей Элизабет Морено. Министр отметил, что Франции интересен опыт Армении по привлечению женщин в сферу информационных технологий.

«У Армении есть достаточно хороший опыт участия женщин в сфере информационных технологий, что заинтересовало Францию. Они попросили нас помочь сделать такую модель более эффективной. Франция заинтересована, например, в работе по повышению интереса к информационным технологиям среди девочек школьного возраста. Как вы знаете, у нас есть инженерные лаборатории в школах. Один из лучших примеров – инженерные лаборатории «Армат». Программа Тумо — одна из самых успешных инициатив», — сказал министр.

Министр Мкртчян достиг договоренности со своим французским коллегой о расширении сферы сотрудничества. Скоро это будет похоже на меморандум. Нарек Мкртчян пригласил Элизабет Морено в Армению. Приглашение принято, сроки уточняются.

Нарек Мкртчян также встретился в США с Осой Регнер, заместителем исполнительного директора Организации Объединенных Наций по гендерному равенству (UN Women). Были затронуты вопросы реализации совместной программы. Обсуждалась возможность открытия офиса структуры «UN Women» в Армении.

Нарек Мкртчян также обсудил вопросы расширения сферы сотрудничества с вице-президентом Исламской Республики Иран по делам женщин и семьи Ансие Хазали. Министр отметил, что аппарат вице-президента достаточно активно занимается разработкой политики расширения прав и возможностей женщин и семей. В частности, укреплять семьи через домохозяйства.

«Упор делался на семью как ценность общественного восприятия, возможность непрерывной работы над ней. Достигнута договоренность об организации совместных исследовательских мероприятий и семинаров по этим темам. Мы договорились подписать меморандум о сотрудничестве с Ираном для углубления сотрудничества в этих сферах», — сказал он.