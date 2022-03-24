Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова коснулась вопроса о провокации азербайджанских вооруженных сил в направлении села Парух Аскеранского района Республики Арцах.

Как сообщает Арменпресс, в ходе брифинга журналист напомнил, что 24 марта вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района, и спросил, как МИД РФ оценивает такое нарушение трехстороннего заявления.

«Относительно нарушения режима прекращения огня должны дать оценку наши миротворческие силы, которые в настоящее время находятся в регионе. Повторяю, ситуация и без того сложная и действия сторон не должны ее усугублять», — отметила Захарова.

Инфоштаб Арцаха ранее сообщал, что 24 марта, в районе 16:00, вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. Представители Армии обороны и дислоцированного в Республике Арцах миротворческого контингента пытаются посредством переговоров предотвратить дальнейшее продвижение противника и отбросить его на исходные позиции. В целях безопасности из села Храморт Аскеранского района были эвакуированы женщины и дети.