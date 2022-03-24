Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Армения Фань Юнь поблагодарил информационное агентство “Арменпресс” за поддержку работы посольства в Армении, выразив надежду на продолжение доброго сотрудничества в будущем.

Как сообщает Арменпресс, посол, в частности, отметил. “По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Арменией хочу поблагодарить информационное агентство «Арменпресс» за поддержку работы посольства Китая в Армении в эти годы”.

Посол также поздравил Нарине Назарян с назначением на должность директора информационного агентства.

“Также хочу поздравить Вас с тем, что Вы стали первой со дня основания агентства женщиной-директором. Уверен, что благодаря Вашему мудрому руководству агентство сможет добиться больших успехов”, — подчеркнул Фан Юнь.

Он подчеркнул многолетнюю историю “Арменпресс”, отметив, что это авторитетное агентство. Фан Юнь выразил надежду, что посольство и информационное агентство “Арменпресс” и впредь продолжат доброе сотрудничество, будут совместно способствовать развитию глубокой и многолетней дружбы между народами двух стран и традиционной дружбы между Китаем и Арменией.