Министр юстиции Армении Карен Андреасян 24 марта принял посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, Карен Андреасян проинформировал посла США о проводимых в министерстве юстиции реформах и процессе их реализации. Была обсуждена стратегия армяно-американского сотрудничества в сфере юстиции.

Посол США Линн Трейси коснулась, в частности, реформирования полиции и ряда совместных программ, подтвердив готовность посольства продолжать сотрудничество до окончательного завершения программ.