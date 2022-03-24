Сборная Армении по футболу принимала Черногорию в товарищеском матче в Ереване.

Как сообщает Арменпресс, за несколько минут до начала матча игрок сборной Армении Андре Чалишир получил травму и был заменен Степой Мкртчяном, который отметил свой дебют в сборной.

На 19-й минуте сборная Армении воспользовалась предоставленной ей возможностью, в нужный момент в нужном месте оказался Ваан Бичахчян, который и забил единственный гол в матче. Т.о. сборная Армении одержала победу со счетом 1:0.

Следующий матч команда под руководством Хоакина Капарроса проведет 29 марта против Норвегии в Осло.