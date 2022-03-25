24 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

Арарат Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате нарушения Азербайджаном линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и вторжения в село Республики Арцах Парух. Министр подчеркнул, что Азербайджан грубо нарушает обязательства, закрепленные в трехсторонних заявлениях, ставя под угрозу региональную стабильность и мир.

Арарат Мирзоян обратился к действиям Азербайджана, нацеленным на мирное население с целью создания гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, оказанию психологического давления и преднамеренному воспрепятствованию нормальной работе жизненно важных инфраструктур.

Министр Мирзоян подчеркнул, что вышеуказанные действия являются ярким проявлением политики этнической чистки и антиармянской политики Азербайджана. В связи с этим министр подчеркнул необходимость адресной и четкой реакции со стороны международного сообщества, в том числе и США.

Обоюдно была отмечена необходимость шагов, направленных на деэскалацию ситуации.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Армении представил позицию армянской стороны относительно начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению.

Собеседники коснулись и процесса диалога между Арменией и Турцией.