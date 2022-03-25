Вторжение ВС Азербайджана в село Парух Аскеранского района Республики Арцах является прямым логическим продолжением преступной государственной политики Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», Защитник прав человека Армении Кристине Григорян распространила по этому поводу заявление.

«Это поведение, нарушающее все общепризнанные нормы международного права, продолжается неделями и месяцами, различными действиями давления, запугивания населения Арцаха, создания невыносимых условий для нормальной жизни. Это вторжение является еще одним доказательством того, что обстрел мирного населения Храморта и других сел в течение нескольких недель не дал желаемого результата, люди не покинули свою родину, поэтому Азербайджан применил свое проверенное поведение и прибег к очередной провокации.

Позорным фактом является то, что политика этнической чистки в отношении народа Арцаха является государственным приоритетом Азербайджана, предпочтением обязательств международного права, взятых на себя этим государством, в результате нарушаются подписанные правовые обязательства.

«Неудобное» замалчивание международного сообщества о нарушениях прав человека в Арцахе не сопровождается реальными действиями, направленными на исправление ситуации. Люди в Арцахе имеют такие же права, как и в других частях мира.

Со всей решительностью осуждаю преступное поведение Азербайджана и призываю правозащитные организации и акторов перейти к действиям, чтобы положить конец этой политике геноцида против народа Арцаха», — говорится в заявлении ЗПЧ Армении.