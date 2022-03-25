Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Национального праздника страны направил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате правительства Армении, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

От имени Правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Национальным праздником Греческой Республики — Днем Независимости!

Сформировавшиеся между двумя нашими странами двусторонние межгосударственные отношения и самые теплые взаимоотношения являются свидетельством непоколебимой дружбы, взаимного уважения, искреннего и эффективного сотрудничества, основанного на доверии братских армянского и греческого народов, что мы очень высоко ценим.

Уверен, что приобретенный на протяжении десятилетий богатый опыт и насыщенная многоплановая повестка дают широкие возможности для выявления и всеобъемлющего использования всего потенциала армяно-греческого сотрудничества, поднимая его на качественно новый уровень как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет возможность лично обсудить перспективы сотрудничества между двумя нашими государствами.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Греции — прогресса и благополучия», — говорится в послании премьер-министра Армении.