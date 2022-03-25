Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид провела телефонные переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, а также с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США в Twitter.

«США глубоко обеспокоены нарушением поставок газа и передвижением азербайджанских войск. Армения и Азербайджан должны использовать прямые каналы связи для немедленного снижения напряженности», — говорится в заявлении.

Подача газа в Республику Арцах была прекращена в ночь с 7 на 8 марта из-за повреждения газопровода. Азербайджанская сторона в течение нескольких суток не позволяла армянской стороне и российским миротворцам приближаться к газопроводу для его восстановления. Отсутствие газа создало много проблем для населения Арцаха. 18 марта было объявлено, что ремонт газопровода завершен, и на следующий день подача газа была восстановлена.

Однако позже стало известно, что подача газа в Арцах вновь прекращена вследствие непосредственного вмешательства Азербайджана. Во время ремонта газопровода Азербайджан установил на газопроводе задвижку, посредством которой 21 марта остановил подачу газа.

24 марта ВС Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии, вторглись в направлении сел Арцаха Парух и Храморт. По данным Информационного штаба Арцаха, ситуация находится под контролем российских миротворческих сил, дислоцированных в Республике Арцах.