24 марта вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив режим перемирия и все договоренности, пересекли линию соприкосновения с Республикой Арцах и вторглись в село Парух Аскеранского района. Враг также прибегнул к провокации в направлении населенного пункта Храморт того же района.

Более того, в ночь на 25 марта азербайджанские подразделения окрыли огонь по подразделениям Армии обороны, применив как разнокалиберное стрелковое оружие, так и ударные беспилотники.

Вышеуказанные действия являются логическим продолжением террористической кампании, инициированной властями Азербайджана в последнее время, что выражается в психологическом давлении на мирное население, периодических нарушениях режима прекращения огня и повреждении единственного снабжающего Арцах газопровода, в результате чего в республике сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Все эти действия Азербайджана — не что иное, как проводимая на государственном уровнем политика этнической чистки, направленная на полную деарменизацию Арцаха.

Геополитические цели Азербайджана очевидны: терроризировать народ Арцаха, нанести удар по миротворческой миссии Российской Федерации, превратить Закавказье в плацдарм пантюркизма и экстремизма с целью реализации в последующем более масштабных программ.

Армянօненавистническая и разнузданная политика Азербайджана должна удостоиться самой строгой оценки мирового сообщества и специализированных международных организаций. Равнодушие и бездействие будут иметь самые ужасные последствия для всего цивилизованного человечества.

Народ Арцах продолжает крепко стоять на своей земле и никогда не откажется от своей Родины, не отступит перед подлостью и коварством врага.