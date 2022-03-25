24 марта представитель Республики Армения по международным правовым вопросам представил в Европейский суд по правам человека требование о применении промежуточной срочной меры, предусмотренной 39-м правилом суда, против Азербайджана в связи с допущенными в последнее время нарушениями прав в отношении населения Арцаха.

Как передает «Арменпресс», в сообщении представительства по международным правовым вопросам отмечается, что представлены факты, подтвержденные конкретными доказательствами, что с февраля сего года азербайджанские силы, расположенные вблизи села Храморт Аскеранского района, периодически озвучивают угрозы мирному населению Арцаха, требуя от них покинуть свои дома и эту территорию.

«В требовании промежуточной меры представлены также случаи беспорядочных обстрелов в направлении гражданского населения Арцаха, в том числе школ, повреждение газопровода, снабжающего Арцах природным газом. В этих неблагоприятных погодных условиях все население Арцаха, все структуры, включая больницы и школы, остались без природного газа. Подобные посягательства представляют прямую угрозу не только для села Храморт, но и для всего населения Арцаха.

Основываясь на этих фактах и сопоставляя их с прецедентным правом Европейского суда, представитель Армении по международным правовым вопросам констатировал, что действия Азербайджана прямо угрожают основополагающим правам населения Арцаха, защищаемым Конвенцией, и содержат угрозу необратимой утраты. Европейскому суду выдвинуто требование применить против Азербайджана промежуточную срочную меру, обязать прекратить угрозы, обстрелы и восстановить поставки природного газа», — говорится в сообщении.

25 марта представитель по международным правовым вопросам обратился также в Международный суд ООО, чтобы привлечь внимание к вышеуказанным нарушениям, допускаемым Азербайджаном.