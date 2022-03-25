Дочерняя компания фонда государственных интересов Армении (ANIF), ЗАО «Антикризисные инвестиции Предприниматель + Государство» продолжает инвестировать в местные компании, способствуя развитию и расширению армянских предприятий.

Фонд «Антикризисные инвестиции Предприниматель + Государство» участвует в софинансировании как новых, так и существующих бизнес-проектов, зарегистрированных в Республике Армения.

На сегодняшний день фонд ANIF «Антикризисные инвестиции Предприниматель + Государство» инвестировал около 10 миллионов долларов США в несколько проектов, расширив существующие предприятия, создав потенциал для 200 дополнительных рабочих мест. Фонд реализует программы совместных предприятий с такими организациями, как «Отец и сын Еремяны», «Фуд Репаблик», «Апага Проджектс», «Глобал Коннект», а также инвестирует в «Фонд ЕС-Армения для МСП», управляемый Амбер Капиталом. Мы по-прежнему убеждены, что наиболее эффективное использование государственных средств — это инвестирование в экономически выгодные программы.

ANIF напоминает, что фонд открыт для новых предложений по проектам. Любой бизнес, зарегистрированный в Армении, может подать заявку на долевое финансирование, если он соответствует условиям фонда. Узнать подробнее можно здесь. Участие фонда составляет от 25% до 49% от общей суммы инвестиций, в денежном выражении 0,5-4 млн долларов США», как передает «Арменпресс», отмечено в сообщении, распространенном АНИФ.