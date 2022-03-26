Вчера с полудня ситуация и позиции вдоль линии соприкосновения Арцаха не изменились .Об этом в Telegram написал государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян.

՞Вчера с полудня ситуация и позиции вдоль линии соприкосновения Арцаха не изменились, азербайджанские вооруженные силы продолжают оставаться в селе Парух и на одной стороне прилегающей высоты Караглух , а чуть ранее на этом участке предприняли неудачную попытку нападения на одно из наших вооруженных подразделений.

Вооруженные силы Арцаха предпринимают соответствующие меры предосторожности и сдерживания для нейтрализации возможных угроз. Вчера от ударов азербайджанских БПЛА у нас 3 погибших и 15 раненых, Азербайджан тоже понес значительные потери.

Вчера я посетил Храморт; ситуация была относительно спокойной, а настроение — должное.

Опорные пункты миротворцев продолжают действовать в Парухе и Храморте, и российская сторона приложила значительные усилия для обеспечения режима прекращения огня в зоне своей ответственности.

Надеемся, что российскими усилиями азербайджанские войска будут выведены на исходные позиции и больше не допустят нарушений.

Мы твердо стоим на нашей Родине и готовы противостоять различным вызовам.» , — написал Артак Бегларян.