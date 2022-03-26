Бюро Армянской революционной федерации Дашнакцутюн выступило с заявлением в связи с ситуацией в Арцахе, подчеркнув необходимость повсеместно противостоять этой антиармянской политике Азербайджана и Турции национальными силами.

«Происходит то, что и ожидалось. Воспользовавшись вниманием мира к Украине, Азербайджан предпринимает шаги для завершения своих антиармянских программ, новейшая из которых началась с 44-дневной войны 2020 года. При этом в последние месяцы стали заметныдействиявоенно-политического руководства Азербайджана против миссии российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе по трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года.

В эти дни, в беспрецедентно холодную погоду, срывом газоснабжения Арцаха и вторжением в село Парух и прилегающие территорииАрцаха, Азербайджан преследует свою неприкрытую программу по деарменизации Арцаха.

В эти тяжелые дни общенациональными усилиями повсеместно необходимо противостоять этой антиармянской политике Азербайджана и Турции.

Необходимо:

а) обратиться к членам Совета Безопасности ООН и государствам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ с требованием не игнорировать антиармянскую политику и шаги альянса Азербайджан-Турция против Арцаха и Республики Армения

б) различными акциями протеста против Азербайджана и Турции привлечь внимание политических кругов и общественного мнения к новой антиармянской политике.

Мы требуем от дислоцированного в Арцахе миротворческого контингента Российской Федерации обеспечить возвращение вражеских сил на свои исходные позиции и сохранение мира.

Армянская революционная федерация Дашнакцутюн стоит рядом с Армией обороны Республики Арцах и готова всеми возможными средствами содействовать ей в осуществлении ответственности за обеспечение безопасности народа Арцаха.

Эта антиармянская политика альянса Азербайджан-Турция не может остаться без реакции: всю ответственность за последствия этой политики будут нести эти два государства», — говорится в заявлении.