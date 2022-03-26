Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по международным отношениям Эдуард Агаджанян направил специальному представителю ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кари Хенриксен письмо на имя председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргариты Седерфельт. Об этом Агаджанян написал на своей странице Facebook.

Агаджанян обратил внимание международных коллег-парламентариев на то, что Азербайджан на международной арене позиционирует себя как сторонник установления мира на Южном Кавказе, однако в реальности Азербайджан продолжает терроризировать народ Нагорного Карабаха путем осуществления политики этнических чисток.

«В письме я описал действия последних дней ползучей войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и гуманитарный кризис, вызванный сбоем поставок газа.

Я обратил внимание своих международных коллег-парламентариев на то, что в то время как Азербайджан выступает на международных платформах якобы с позиций установления мира на Южном Кавказе, на уровне действий он продолжает подвергать народ Нагорного Карабаха психологическому, гуманитарному и военному террору, преследуя одну цель — полное изгнание армян из Арцаха.

Я также упомянул о важности быстрого отклика международного сообщества на ситуацию и немедленного сдерживания Азербайджана, еще раз подтвердив готовность Армении возобновить процесс по мирному, переговорному и окончательному урегулированию карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ», — написал Агаджанян