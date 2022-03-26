Международное сообщество обязано предпринять действенные и адресные шаги для предотвращения попыток Азербайджана дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. МИД Армении в то же время ожидает, что миротворческая группа РФ предпримет конкретные и видимые шаги для урегулирования ситуации, недопущения новых жертв и боевых действий.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Армении

«Распространенные в последние дни министерствами иностранных дел и обороны Азербайджана заявления еще раз открыто свидетельствуют о том, что целью политики систематического насилия и запугивания Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха является этническая чистка армянских населенных пунктов Нагорного Карабаха»,- говорится в заявлении МИД Армении.

В ведомстве напомнили, что вторжению азербайджанских вооруженных сил в село Парух Нагорного Карабаха 24 марта предшествовали непрекращающиеся обстрелы армянских населенных пунктов и гражданских инфраструктур, а также угрозы- покинуть населенный пункт, озвучиваемые азербайджанской стороной в течение нескольких дней по громкоговорителям и адресованные населению села Храморт, находящемуся по соседству с селом Парух.

«Параллельно с этим вторжением и провоцированием военных действий в беспрецедентно морозных погодных условиях, Азербайджан уже несколько недель подряд подрывал работу жизненно важного газопровода, оставляя население Нагорного Карабаха на пороге гуманитарной катастрофы. Более того, для того, чтобы сделать цельным и всеобъемлющим свой курс на этнические чистки и с новой силой реализовать политику геноцида армян, Азербайджан своими заявлениями требует вывода сил самообороны армянского населения Нагорного Карабаха», — отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что заявления внешнеполитического и оборонного ведомств Азербайджана свидетельствуют также, что агрессия со стороны Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе заранее запланирована, и это явное пренебрежение к выполнению обязательств, принятых ими по трехстороннему заявлению сторон о прекращении огня в ходе встречи от 9 ноября2020 года, в том числе — положения о том, что стороны останавливаются на занимаемых ими позициях.

«Международное сообщество должно предпринять эффективные и целенаправленные шаги для предотвращения попыток дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.В то же время считаем важным проведение надлежащего расследования действий миротворческого контингента при вторжении азербайджанских войск в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Также миротворческий контингент должен сформулировать четкое требование о возвращение азербайджанских войск на исходные позиции. Ожидаем также, что миротворческая группа РФ в Нагорном Карабахе предпримет конкретные и видимые шаги для урегулирования ситуации, недопущения новых жертв и боевых действий»,- говорится в заявлении.