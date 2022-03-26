На площади Возрождения в Степанакерте 26 марта состоялся мирный митинг с требованием решения проблемы обеспечения безопасности народа Арцаха.

Как передает корреспондент Арменпресс в Арцахе, организаторы призвали международное сообщество и структуры предотвратить новый геноцид со стороны Азербайджана и изгнание армян из Арцаха.

Участники собрания одновременно призвали признать Республику Арцах —во имя спасения и безопасности.

Собрание организовано инициативой «Женщины Арцаха —во имя будущего Арцаха».