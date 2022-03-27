На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. закрыты автодороги Берд-Чамбарак и высокогорной метеорологической станции «Амберд» в Арагацотнской области и дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари, перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других видов транспорта, дороги Ванадзор-Дилижан, межобщинные дороги Ашоцка Ширакской области и Алаверди-Джилиза Лорийской области труднопроходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на поворотах Дилижана и автодорогах Арагаца Арагацотнской области местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.