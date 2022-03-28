В техническом центре ФФА/Академия футбола состоялись финальные и вторые матчи плей-офф чемпионата Высшей лиги 2021-2022 по футзалу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Во втором финальном матче клуб «Ереван ФА» одержал победу над «Арарат-Армения» со счетом 6:2 и завоевал титул чемпиона. Ранее, в первом матче «Ереван ФА» отправил в ворота соперника 9 безответных мячей. 3 место заняла команда «АГЭУ Ереван», которая победила «Логикон» со счетом 10:3. В первой игре «АГЭУ Ереван» имела преимущество со счетом 7:4.