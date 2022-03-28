Вторжение азербайджанских подразделений в Нагорный Карабах в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжается. Об этом говорится в заявлении МИД Армении:

«Министерство иностранных дел Республики Армения с удовлетворением констатирует, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ дали четкую оценку недавней эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что она является следствием передвижения азербайджанских войск.

Минобороны РФ заявило, что призвало азербайджанскую сторону вывести свои армейские подразделения. 27 марта Минобороны России распространило заявление о том, что азербайджанская сторона вывела свои подразделения из населенного пункта Парух в Нагорном Карабахе.

Тем не менее, вынуждены констатировать, что вторжение азербайджанских подразделений в Нагорный Карабах в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжается, что отражено на прилагаемых картах.

Ожидаем, что миротворческие силы Российской Федерации в Нагорном Карабахе предпримут конкретные меры по прекращению вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и выводу азербайджанских вооруженных сил.

Считаем необходимым провести надлежащее расследование действий миротворческого контингента в течение всего этого периода вторжения азербайджанских подразделений, ответить на ряд вопросов.

Обратите внимание на прилагаемые карты.

1 2 - + 1. 2.

На обеих картах схема ответственности российского миротворческого контингента взята с сайта Минобороны России.

На карте, описывающей ситуацию на 24 марта, четко видно, что азербайджанских баз в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нет.

На карте, отображающей обстановку на 9 часов утра 28 марта 2010 года, видно, что азербайджанские базы находятся в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.»