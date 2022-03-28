По положению на вечерние часы 27-го марта и на 12:00 28-го марта оперативно-тактическая обстановка вдоль всей линии соприкосновения, в том числе и на восточном участке линии соприкосновения, относительно стабильная, существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на Информационный штаб Арцаха, село Парух Аскеранского района на данный момент находится в зоне контроля российского миротворческого контингента в Арцахе.

В сообщении также отмечается, что благодаря храбрости и усилиям Вооруженных сил Арцаха армянской стороне удалось остановить продвижение подразделений азербайджанских вооруженных сил и сохранить позицию на основной части горы.

Азербайджанские войска продолжают оставаться на укрепленных позициях в одной части горы Караглух.

Работы с командованием российского миротворческого контингента по возвращению азербайджанской стороны на исходные позиции продолжаются.