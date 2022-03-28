Российская Федерация считает необходимым, чтобы все стороны соблюдали ранее достигнутые договоренности по Нагорному Карабаху, а вопрос о возможности отправки дополнительного контингента миротворцев на фоне роста напряженности в регионе следует задать Министерству обороны России.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот вопрос следует задать нашим военным. Они находятся в контакте с армянской и азербайджанской сторонами. Сейчас главное — обеспечить продолжение выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей», — сказал Дмитрий Песков.