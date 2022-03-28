Из России в Армению ежегодно поступают денежные переводы на сумму около 850 млн долларов. В связи с ситуацией в России, возможно, что эти потоки снизятся примерно на 40%.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр финансов Армении Тигран Хачатрян на заседании постоянной комиссии НС по экономическим вопросам, отвечая на вопрос Рипсиме Стамбулян от фракции «Айастан» о возможных шоках в экономике Армении.

Министр отметил, что шоков уже немало, выделив некоторые. «Одним из них являются денежные переводы наших сограждан, которые поступают из России. Благодаря нашим родственным и дружеским связям эти денежные переводы в последние годы были очень значительными. В 2020-2021 годах эти переводы составили около 850 миллионов долларов в год. Но мы предполагаем, что они уменьшатся, если там экономические условия тяжелее. Это естественно, это отразится и на объеме этих трансфертов», — сказал министр.

Что касается того, насколько сократятся денежные переводы из России, то министр предложит оглянуться на 2014, 2015, 2016 годы, когда были большие проблемы для российской экономики, конечно, не такие как сейчас. «Мы думаем, что возможны изменения до 40%», — сказал Хачатрян.

Говоря об экспорте из Армении в Россию, министр выразил уверенность, что со временем армянские экспортеры откроют для себя возможности, аналогичная ситуация была в 2015 и 2016 годах. «Конечно, у кого-то были кратковременные трудности, для кого-то эти трудности оказались фатальными. Но в целом наш экспортный сектор был перестроен, адаптирован и продолжал реализовывать свои программы развития в течение определенного периода времени. Будут ли у нас такие краткосрочные потрясения в этот период? Определенно. По итогам 2021 года у нас был экспорт в Россию в порядке $860-870 млн. Их дебиторская задолженность была указана в рублях, они пострадали, это неизбежно», — сказал министр.

Хачатрян воздержался от комментариев, насколько это повлияет на экономическую активность в 2022 году.

Касаясь повышения ЦБ прогноза экономического роста до 1,6%, он сказал, что ЦБ обязан был это сделать, так как ежеквартально корректирует свою денежно-кредитную политику с учетом ожидаемых им изменений в краткосрочной перспективе, в том числе с управлением инфляционными рисками. «Не исключено, что через 3 месяца, когда эти неопределенности будут смягчены, эти 1,6% вернутся к 5,3%. Они обязаны делать это каждые три месяца», — сказал Хачатрян, добавив, что правительство не имеет задачи проведения такого пересмотра в краткосрочной перспективе.