Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 марта принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие нарушения линии соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в селе Парух, которое началось 24 марта.

Были затронуты и другие действия азербайджанской стороны, направленные на создание гуманитарного кризиса в Арцахе, нанесение ударов по гражданскому населению и этнические чистки. Подчеркнута необходимость возвращения подразделений ВС Азербайджана на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

Министр Мирзоян представил позицию армянской стороны относительно начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Была подтверждена важность полноценной работы председательства Минской группы ОБСЕ.