Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 марта принял посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи Арарат Мирзоян и Сергей Копыркин обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие вторжения 24 марта азербайджанских ВС на территорию села Парух в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе.

Министр Мирзоян отметил важность оценки соответствующих российских ведомств по поводу вторжения ВС Азербайджана.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость реализации российским миротворческим контингентом конкретных мер по прекращению вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и выводу азербайджанских вооруженных сил.