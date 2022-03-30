В составе Службы национальной безопасности Арцаха будет создано боевое подразделение, что будет способствовать нормализации правоотношений, возникающих при несении боевого дежурства на линии соприкосновения.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений в Закон Республики Арцах «Об органах национальной безопасности» представил сотрудник Службы национальной безопасности Республики Арцах Нвер Гаспарян.

Статья 3 Закона «Об органах национальной безопасности» предусматривает, что система органов Национальной безопасности Республики Арцах состоит из уполномоченного органа, подчиненного его центральным, городским/районным/структурным подразделениям. Статьей 4 закона предусмотрено, что органы разведки, контрразведки, военной контрразведки действуют в установленном порядке в системе уполномоченного органа.

«Поэтому для законодательного закрепления процесса несения боевого дежурства сотрудниками Национальной безопасности при охране государственной границы (линии соприкосновения) Республики Арцах необходимо в Закон «Об органах национальной безопасности» внести предлагаемые изменения», — представил Нвер Гаспарян.Законопроектом предлагается во второй части статьи 4 закона после слова «органы» внести слова «боевые части». В статье 14 Закона после слова «войска» внести слова «боевые формирования, действующие в системе уполномоченного органа».