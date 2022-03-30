Театр- фестиваль «Балтийский дом» 4 апреля вновь соберет в Санкт-Петербурге творческие коллективы из стран ближнего зарубежья в рамках XXIV Международного театрального фестивая стран СНГ «Встречи в России».

В 2022 году культурный форум посвящён 30-летию основания Содружества Независимых Государств. В программе – спектакли коллективов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и других стран.

В своем обращении к участникам фестиваля генеральный директор театра-фестиваля «Балтийский дом», руководитель международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России» Сергей Шуб, в частности, отметил:

«Фестиваль «Встречи в России» для всех нас в «Балтийском доме» является особенным. Каждый год, традиционно весной, к нам съезжаются друзья, коллеги, братья по театральному цеху не только из стран СНГ и Балтии, но и практически со всего мира, чтобы встретиться, показать свое искусство петербургским зрителям, поделиться планами на будущее.

В 2017 году была учреждена Ассоциация деятелей русского театра зарубежья, которая сегодня объединяет более 145 деятелей театра из 40 стран. Объединяет не только на фестивале, но и виртуально, на сайте – площадке для обмена самыми важными новостями — как рабочими, так и простыми, человеческими радостями.

В рамках фестиваля всегда проходят мастер-классы – студенты, молодые специалисты и даже профессионалы своего дела приезжают учиться к нам, мы приезжаем учить к ним, мы учимся у наших коллег. И такое профессиональное единение, обмен опытом, идеями и составляет один из главных векторов развития фестиваля, за который мы держимся и радеем».

Руководитель фестиваля также отметил, что из-за последних событий в мире фестивальная афиша претерпела изменения и некоторые театры из стран Балтии не сочли возможным принять участие в форуме. Однако, несмотря ни на что, организаторы мероприятия смогли сохранить основную часть программы.

В этом году фестиваль, который пройдет с 4 по 10 апреля, посвящен молодому поколению русскоязычного театра и русского мира. Армению будет представлять Ереванский государственный русский драматический театр имени К.С. Станиславского. Коллектив покажет два спектакля — «Люди. Звери. Обстоятельства» по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро в постановке художественного руководителя театра Карена Нерсисяна и «КонтрАкт» по пьесе английского современного драматурга Майка Бартлетта в постановке режиссёра Норы Григорян. Показы спектаклей состоятся 6 и 7 апреля.

Фестиваль «Встречи в России» – это не только показ спектаклей, но и пространство для объединения профессионалов театра, обсуждения актуальных вопросов сферы и укрепления сотрудничества. С 4 по 6 апреля Театр-фестиваль «Балтийский дом», Ассоциация деятелей русских театров зарубежья при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) проведут в рамках фестиваля Третью международную конференцию«Русский театр за рубежом как институт русской культуры». Об этом «РА» сообщили из пресс-службы МФГС.

Конференция соберет в северной столице директоров, художественных руководителей и главных режиссеров русских театров за рубежом. Центральная тема – «Новые лица русского театра зарубежья. Проблема преемственности и сохранение традиций». Речь пойдет о молодых актерах, режиссерах, драматургах, определяющих будущее русского театра за рубежом.

В первый день конференции, 4 апреля пройдет пленарное заседание, посвященное 30-летию СНГ, в ходе которого практики и эксперты обсудят направления развития русскоязычных театров за рубежом и механизмы поддержки молодых талантов. 5 апреля будут работать пять секций, посвященные важным вопросам: «Русский язык для нового поколения», «Новые совместные проекты русских театров зарубежья и международные фестивали», «Русский театр за рубежом и цифровая среда», «Как стать новым драматургом для детей», «Новое и забытое старое в сбыте услуг».

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Также для руководителей детских зарубежных театральных студий будет организован мастер-класс по драматургическому мастерству, а руководители русских государственных театров зарубежья прослушают лекцию о новых и старых способах продажи театральных билетов.

6 апреля состоится «Ярмарка молодой режиссуры» и две рабочие секции: лекция для директоров «Где взять средства на новые театральные проекты» и мастер-класс для педагогов детских и молодежных русских студий «Актерское мастерство для детей».