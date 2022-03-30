Вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян 29 марта в Дубае встретился с генеральным исполнительным директором эмиратской компании «Масдар» Мухаммед Джамилем Аль Рамахи.

Как сообщили «Арменпресс» в Апарате вице-премьера, представители компании представили текущие работы по строительству солнечной фотовольтаической станции «Айг-1» мощностью в 200 МВт и сообщили, что строительство станции с необходимыми инфраструктурами планируется завершить до декабря 2023 года.

Компания также сообщила о своих намерениях расширить сотрудничество по производству солнечной энергии и энергии ветра.

В тот же день вице-премьер Матевосян встретился со старшим вице-президентом компании «Карфур» по линии отношений с правительствами Юнисом аль-Мулаи и вице-президентом по линии международного развития Пьером Касиматисом.

Представители компании сообщили, что «Карфур», являясь частью эмиратского холдинга «Majid Al Futtaim», планирует расширять свою деятельность в соответствии с планом четырехлетнего развития, принятым компанией в 2021 году. В ходе встречи были обсуждены возможности расширения сети в направлении областей Армении, а также возможности продажи армянских товаров через всемирную сеть компании «Карфур».