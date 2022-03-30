Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Армении, доля которого в структуре ВВП составила по итогам 2020 года 11,2%. О том, что эта отрасль находится под пристальным вниманием государства, говорится много и на разных уровнях.

Нельзя сказать, что дальше разговоров дело не идет. В этом направлении реализуется множество госпрограмм по оказанию содействия сельчанам, в том числе, и в виде предоставления льготных кредитных ресурсов.

Но факт остается фактом: в управлении сельским хозяйством нужны серьезные корректировки. Достаточно сказать, что в плане эффективности использования земельных ресурсов Армения занимает одно из последних мест среди стран с переходной экономикой, поскольку у нас в стране обрабатывается менее 25% земель сельскохозяйственного назначения.

Это значит, что на сегодня порядка 200 тыс. га пашни попросту не обрабатывается у нас в стране. При этом местная отрасль животноводства развита еще слабее, несмотря на обилие у нас пастбищных земель.

Поэтому нельзя недооценивать роль сельского хозяйства в экономике страны, учитывая то, что это одна из самых важных отраслей, как в плане продовольственной безопасности, так и формирования сырьевой базы для перерабатывающей промышленности.

Кроме того, развитые села Армении неминуемо приведут к сбалансированию урбанизации и сокращению миграционных темпов, что на сегодня является самой актуальной проблемой для нашей страны.

В то же время сфера сельского хозяйства настолько объемна и многогранна, что без учета всех деталей и нюансов она будет характеризоваться крайне низкой производительностью труда, малыми объемами производства и низкими доходами фермеров.

Поэтому государство на сегодня тратит огромные усилия и финансовые ресурсы на поддержку села, пытаясь охватить как можно больший спектр мероприятий, нацеленных не только на развитие сельскохозяйственной сферы, но также увеличение объемов экспортируемой продукции.

Модель эффективного развития

С момента вступления в должность министра экономики Ваан Керобян постоянно указывал на то, что в сфере сельского хозяйства необходимы реформы, которые приведут к укрупнению земельных ресурсов. Иначе, по мнению главы ведомства, в условиях разрозненных земельных участков площадью 1-2 га нельзя будет добиться эффективного сельского хозяйства в Армении. Раскрывая детали нового подхода, он в свое время говорил о том, что в укрупненном сельском хозяйстве должны быть задействованы порядка 15-20% сельчан.

«Это будут либо кооперации, либо некоторые сельчане сгруппируются и скупят земли своих односельчан или же возьмут в аренду эти участки, после чего в условиях больших масштабов станут эффективными и начнут зарабатывать деньги, создавая больше продукции», — делился своим видением ситуации глава экономического ведомства, уточнив, что остальные сельчане будут работать в несельскохозяйственных сферах. По его словам, это может быть, к примеру, туризм — гостиницы, рестораны, — или текстиль, центры удаленной работы, программирование.

И вот на днях Минэкономики представило на едином портале правовых актов e-draft новую программу на 2023-2025 гг., основной целью которой является оказание содействия процессу консолидации земель сельскохозяйственного назначения в Армении. Нацелена она также на снижение уровня разрозненности сельхозугодий в стране, повышение продуктивности земель и привлечение инвестиций в сферу. Ведь зачастую те же инвесторы сталкиваются с ситуацией, когда хотя скупить участки, разбить их, скажем, на интенсивные сады, но собственники участков либо находятся за пределами страны, либо взвинчивают цену, либо вовсе не продают из принципа.

Из мелких хозяйств в современные производства

Чтобы было понятно, насколько малы земельные участки, находящиеся после приватизации в собственно сельчан, в новой программе приведены конкретные цифры.

Как указано в документе, в результате процесса приватизации земли в Армении было сформировано около 338 тыс. фермерских хозяйств с относительно небольшими и раздробленными земельными участками. Так, по данным всеобщей сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2014 году, средняя площадь сельхозугодий для фермерских хозяйств, не имеющих статуса юридического лица, варьируется в пределах 1,48 га (от 0,72 га в Араратской области до 2,54 га в Шираке).

Что касается хозяйств, зарегистрированных в качестве юридического лица, то для них средняя площадь составляет порядка 62,57 га (от 18,38 га в Араратской области до 182 га в Армавире). При этом около 45% фермерских хозяйств состоят из трех и более земельных участков, а 20% — из пяти и более земельных участков.

«Небольшой размер и фрагментарность таких участков крайне негативно сказываются на эффективности их использования и доходах, получаемых фермерскими хозяйствами. Ведение сельскохозяйственной деятельности на малых и к тому же разрозненных участках связано с большими трудностями, а иногда и с непреодолимыми препятствиями, что нередко приводит к тому, что земли попросту не возделываются», — поясняют авторы проекта.

По новой программе как раз и предусматривается стимулирование процесса консолидации разрозненных участков путем приобретения отдельных участков и объединения их границ с охватом не менее 100 га общей площади земель сельскохозяйственного назначения.

Кстати, размер земельного участка бенефициара программы, находящийся в его собственности, не может превышать 10% от обшей площади консолидированного земельного участка.

После заключения соответствующего договора с бенефициаром государство обязуется возмещать определенную часть расходов, требуемых для сельскохозяйственных работ, к примеру, очистка земельного участка от камней, выравнивание территории грейдерами и т.д. Максимальная сумма расходов, установленная для каждого бенефициара из расчета на 1 га консолидированного земельного участка, составляет 276 тыс. драмов.

В Минэкономики уверены, что в случае принятия и дальнейшей реализации проекта будет создана возможность для становления мелких фермерских хозяйств в более современные, технологически оснащенные хозяйства, которые будут создавать высокую добавочную стоимость в сельскохозяйственной сфере.

Финансирование программы предусмотрено осуществлять из госбюджета. В 2023 году на эти цели планируется выделить 2,76 млрд драмов, через год – уже 4,14 млрд драмов, а в 2025 году сумма достигнет 5,52 млрд драмов.

При этом финансовая оценка проекта основана на прогнозе, что общая площадь объединяемых земель составит около 1000 га в 2023 году, а в последующие два года – соответственно 1500 и 2000 га.