Доходы государственного бюджета в первом квартале 2022 года возросли на несколько миллиардов драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян.

«Несколько дней назад он уже был перевыполнен. Завтра мы подведем полный итог. Речь идет о превышении показателя первого квартала на несколько миллиардов драмов. И это в том случае, что в этом месяце мы не получили свою долю из общего котла ЕАЭС. Другими словами, в случае, неполучения около 6 миллиардов, мы превысили показатель первого квартала на несколько миллиардов», — подчеркнул Бадасян.

Премьер-министр, в свою очередь, отметил, что у него нет пессимистичных ожиданий, он очень оптимистичен. Что касается суммы из ЕАЭС, премьер-министр отметил, что так или иначе они ее получат, проблема лишь техническая.

«Важно констатировать, что мы не получали этой суммы, но план перевыполнили. Надеемся, что такими же темпами будем двигаться и дальше», — заключил Пашинян.