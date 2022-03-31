Правительство одобрило предложение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Армения и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов по регулированию трудовой деятельности граждан Республики Армения в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию, подписание Меморандума о взаимопонимании будет способствовать нормализации трудовых отношений граждан Армении, работающих или желающих работать в Объединенных Арабских Эмиратах, защите прав и интересов трудовых мигрантов.

В 2017 году эмиратская сторона инициировала подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Армения и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об использовании рабочей силы. Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения полностью доработало и представило в Министерство иностранных дел Республики Армения проект меморандума, включающий основные положения по нормализации трудовых отношений.

Учитывая необходимость регламентированного сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере трудовой миграции, использования рабочей силы, а также необходимость полной защиты прав трудящихся-мигрантов, в ходе визита делегации Эмиратов, возглавляемой министром трудовых ресурсов ОАЭ в Армению в августе 2010 года, подробно были обсуждены положения проекта меморандума и были внесены некоторые изменения.

Министерство труда и социальных вопросов Армении заключению Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Армения и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о регулировании трудовой деятельности граждан Республики Армения в Объединенных Арабских Эмиратах придает важность, поскольку он будет способствовать урегулированию трудовых отношений между гражданами Республики Армения, работающими или готовыми работать в Объединенных Арабских Эмиратах, защите прав и интересов трудовых мигрантов.

Правительство Республики Армения в соответствии со статьей 18(1) Закона Армении «О занятости» разрабатывает, осуществляет единую государственную политику регулирования внутреннего и внешнего передвижения рабочей силы. В соответствии с пунктом 1 статьи 18 (2) того же закона уполномоченный орган заключает международные договоры об организации труда мигрантов, а также о защите интересов трудящихся-мигрантов в соответствии с законом.

Согласно пункту 3 статьи 18 того же закона внутреннее перемещение рабочей силы регулируется в соответствии с законодательством Республики Армения, внешнее перемещение регулируется и международными договорами Республики Армения.

Подписание меморандума будет способствовать реализации вышеуказанных положений Закона Армении «О занятости».

Принимая во внимание вышеизложенное, Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения считает целесообразным подписание Меморандума о взаимопонимании «О регулировании трудовой деятельности граждан Республики Армения в Объединенных Арабских Эмиратах».