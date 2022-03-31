В Ереване и областях республики днем 31 марта, с 1 по 5 апреля осадков не ожидается.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха днем 31 марта и с 1 по 3 апреля постепенно повысится на 8-9 градусов.

С 2 по 4 апреля ожидается усиление ветра до 14-16 м/с.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, 3-го и 4-го апреля в отдельных местах возможно усиление ветра до 18-20 м/с.

В Арцахе 31 марта и 1 апреля осадков не будет.