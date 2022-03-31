На состоявшемся сегодня очередном заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян выступил с пространной речью, важнейшие положения которой представляем читателям.

За агрессивной риторикой следуют агрессивные деяния

В первую очередь глава Кабинета министров коснулся заявления, принятого на заседании Совета безопасности 28 марта, в котором акцентируется, что Азербайджан поставил своей целью предпринять новые провокации и нападения в направлении Нагорного Карабаха. Достаточно высокая вероятность подобного развития события существует также на армяно-азербайджанской границе.

Дабы четче представить армянской общественности и мировому сообществу сложившуюся в регионе ситуацию, премьер высказал ряд разъяснений и обоснований.

Он отметил, что как до войны 2020 года, в ходе ее, так и по завершении Азербайджан проводит политику обоснования вооруженного нападения на Республику Армения и Нагорный Карабах – вбрасывает на дипломатические или общественные площадки тезисы, предложения или комментарии, обвиняя Армению в отсутствии реагирования или деструктивное реагирование, либо их отклонение, приписывает Армении некие обещания, выдумывает некие договоренности.

По словам премьера, все это делается с тем, чтобы на фоне подобных обвинений построить агрессивную риторику, за которой следуют агрессивные действия, оправдываемые вышеупомянутыми формулировками.

Все это, по словам премьера, свидетельствует, что Азербайджан пытается легитимизировать широкомасштабную агрессию в отношении Нагорного Карабаха и Республики Армения.

Вопиющая дезинформация

«В западном мире широко муссируется ложная информация, распространяемая азербайджанскими источниками, будто бы Армения предоставила России свои 4 многофункциональных Су-30СМ для использования в Украине. Конечно, это возмутительная дезинформация, наши СУ ни разу не покидали пределы нашей страны со дня их ввоза в Армению», — подчеркнул Никол Пашинян, добавив, что принадлежащие Армении самолеты ни разу, со дня их ввоза, не покидали пределы страны.

Республика Армения, подчеркнул премьер, на самом высоком уровне опровергает преподносимую ложную информацию о том, что через территорию Армении на Украину перебрасываются наемные террористы.

«Любой более или менее осведомленный человек знает, что Армения, которая два года назад сама пострадала от вовлечения в войну наемных террористов, никогда не будет способствовать их вовлечению в другие места», — подчеркнул Никол Пашинян.

Ответ не хотят услышать

Республика Армения на предложение Азербайджана, состоящее из пяти пунктов, ответила и публично, и по рабочим и дипломатическим каналам. Утверждение Баку о том, что Армения якобы оставила их предложения без ответа, не соответствует действительности, отметил Никол Пашитнян

«Для провоцирования региональной эскалации Азербайджан наиболее часто использует тему мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджан продолжает настаивать на том, что Республика Армения оставила этот вопрос без ответа. Однако эта информация совершенно не соответствует действительности, поскольку я неоднократно публично заявлял о готовности Республики Армения подписать с Азербайджаном мирное соглашение.

Но дело в том, что сегодня Азербайджан продолжает заявлять, что направил Армении предложение из 5 пунктов, а мы якобы оставили эти предложения без ответа. На предыдущем заседании правительства я подробно представил этот вопрос в прямом эфире и заявил, что 10 марта Азербайджанская Республика передала Армении предложение из 5 пунктов, 14 марта, то есть через четыре дня, два из которых были нерабочими, мы ответили на него письменно. Мы ответили на это предложение тем же путем, каким получили.

Нам его передала страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы передали ответ посредством стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы также публично заявили, что в предложениях Азербайджана для нас нет ничего неприемлемого. Об этом 21 марта 2022 года заявил министр иностранных дел РА. Я цитирую:

“В предложениях, представленных Азербайджаном 10 марта, для нас нет ничего неприемлемого. Другое дело, что эти предложения не затрагивают всех вопросов армяно-азербайджанской всеобъемлющей мирной повестки дня.

Своим ответом сопредседателям МГ ОБСЕ мы завершили повестку, и, следовательно, исходя из этого, готовы к началу мирных переговоров”, — подчеркнул глава Кабинета министров, особо отметив, что это официальная позиция Армении, и Республика Армения отреагировала на предложение из пяти пунктов, переданное Азербайджаном, и публично, и по рабочим и дипломатическим каналам.

«Этот ответ означает, что для Армении приемлем принцип взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ», — резюмировал Пашинян.

Сначала соглашение, затем открытие дорог

Армения в рамках своих предложений готова открыть железную дорогу с Азербайджаном, но считает необходимым подписать соглашение де-юре с Азербайджаном, сказал премьер.

«Почему? Потому что мы видим вполне конкретные риски: Армения построит и автомобильную, и железную дорогу, а Азербайджан может отказаться открыть границу. И получится, что ни Армения, ни Азербайджан, ни третьи страны не смогут пользоваться той инфраструктурой, которая требует инвестиций в несколько сотен миллионов долларов, а Армения просто потеряет несколько сотен миллионов долларов.

Что же мы предлагаем сегодня? Мы предлагаем зафиксировать де-юре договоренности об открытии железной дороги, достигнутые в Брюсселе 14 декабря 2021 года, согласовать параметры железной дороги и начать строительство. Или сделать это в пакете, включая и автомагистраль. Мы будет готовы сделать это с того момента, когда Азербайджан даст положительный ответ на наши предложения», — сказал Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что письменные предложения были переданы и ряду международных партнеров, для которых эти предложения являются логичными, приемлемыми и отвечающими интересам всех стран региона.

Азербайджан пытается не решить вопрос, а закрыть его

Республика Армения и публично, и дипломатическими ответами заявила, что нагорно-карабахская проблема существует, и вопрос о правах армян Нагорного Карабаха должен решаться в контексте всеобъемлющего урегулирования Армения-Азербайджан, подчеркнул Никол Пашинян.

«Позиция Азербайджана заключается в том, что проблемы Нагорного Карабаха не существует, она уже решена. Эта позиция Азербайджана не отвечает на важный вопрос: и как в таком случае решается вопрос о правах армян Нагорного Карабаха? На этот вопрос нет ответа, и именно поэтому международное сообщество постоянно говорит о необходимости всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что мы видим на различных международных форумах.

Понимая, что нагорно-карабахский конфликт есть и будет в большей степени стоять на международной повестке дня, Азербайджан пытается не решить вопрос, а закрыть его, и это действие, имеющее определенные тенденции к продолжению, было начато с села Парух Аскеранского района. Азербайджан пытается изгнать из Нагорного Карабаха всех армян, тем самым закрыть этот вопрос», — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что если армянская сторона ошибается, то пусть Азербайджан проявит конкретный интерес к обсуждению вопросов прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Вопросов, которые поднимает не только Армения, но и все международное сообщество. А официальный Баку движется в обратном направлении, утверждая, что Нагорного Карабаха нет. По этой же причине официальные круги Азербайджана достаточно агрессивно реагируют на все случаи, когда международное сообщество использует название Нагорный Карабах.

Однако использование этого названия однозначно правомерно, в том числе и потому, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября четко прописаны термины Нагорный Карабах, нагорно-карабахский конфликт. Заявление было подписано и президентом Азербайджана», — сказал Пашинян.

По его словам, Азербайджан принял и проводит политику «Нагорный Карабах без армян», которая основана на произвольном толковании трехстороннего заявления от 9 ноября.

«Таковы, например, постоянные заявления Азербайджана о том, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября было обещано вывести армянские войска из Нагорного Карабаха.

Это более чем произвольный комментарий, потому что в заявлении от 9 ноября четко указано, откуда должны уйти армянские подразделения, и где они должны остаться. Должен также сказать, что более ранние заявления президента Азербайджана свидетельствуют о том, что это положение, выдвинутое Азербайджаном, является мнимым.

На нашей трехсторонней встрече при посредничестве президента Российской Федерации 26 ноября 2021 года сам президент Азербайджана публично заявил, что все положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года реализованы на практике, кроме пункта открытия коммуникаций. Хотел бы подчеркнуть очевидное: положение о возвращении военнопленных и других задерживаемых лиц, до сих пор полностью не реализовано, и вокруг него все еще ведется работа», — сказал Пашинян.

Кроме того, продолжил премьер, вывод Армии обороны Нагорного Карабаха означает вывод армян Нагорного Карабаха, и по сути, именно такое требование формулирует Азербайджан. Этим же обусловлена политика Азербайджана избавления Нагорного Карабаха от всего армянского, в том числе тысячелетних церквей, хачкаров, надписей.

Кризис Паруха — следствие нарушения договоренностей

События в Парухе лишний раз доказывает, что армянство Нагорного Карабаха нуждается в защите, в противном случае рискует стать жертвой геноцида, сказал Никол Пашинян, добавив, что Армения ожидает от российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе конкретных шагов по обеспечению вывода азербайджанских войск из зоны ответственности миротворцев и восстановлению статуса-кво, изложенного в трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года.

Он сообщил, что для разрядки напряженной ситуации в регионе была достигнута договоренность о зеркальном выводе ряда позиций с участка Парух-Храморт, и эту договоренность должен был гарантировать российский миротворческий контингент. Несколько армянских позиций были выведены, в указанном районе были дислоцированы российские миротворцы, но на их глазах азербайджанцы вторглись в зону ответственности миротворцев.

«Мы с болью констатируем это и то, что, несмотря на четкие заявления Министерства обороны Российской Федерации, США, Франции, ООН, вторжение подразделений азербайджанских вооруженных сил в Нагорный Карабах в зону ответственности миротворческого контингента Российской Федерации на сегодняшний день продолжается. Ожидаем, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе предпримет конкретные шаги для обеспечения вывода азербайджанских войск из зоны ответственности миротворцев и восстановления статуса-кво, установленного трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года.

Мы также ожидаем, что действия миротворцев, о которых я упомянул, или их возможное бездействие во время и после вторжения будут должным образом расследованы. Не будем забывать, что до этих событий азербайджанские вооруженные силы в течение 10 дней обстреливали село Храморт. В ряде сел Нагорного Карабаха обстрелы велись в направлении домов и людей, выполнявших сельскохозяйственные работы. Такие случаи зарегистрированы в направлении сел Нор Шен, Амарас, Тагавард, 9 октября 2021 года в Мартакерте азербайджанским снайпером, в присутствии миротворцев, был убит человек, управлявший трактором», — заявил премьер-министр РА.

По его словам, очевидной целью этих действий является завершение политики этнической чистки армян Нагорного Карабаха.

Армения не приемлет коридорной логики

Азербайджан нарушает пункт 9 трехстороннего заявления от 9 ноября, в котором речь идет о восстановлении всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе и открытии дороги, соединяющей западные районы Азербайджана с Нахиджеваном.

«Известно, что Армения представила по этой теме комплексные предложения. Не вдаваясь в подробности, скажу, что суть нашего предложения заключается в следующем: реконструировать железную дорогу Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз, восстановить или построить новую автомагистраль, которая соединит западные районы Азербайджана с Нахиджеваном, установив пограничный, таможенный и другие виды контроля в пунктах пропуска через границу», — сказал Пашинян.

По его словам, Азербайджан и принимает, и не принимает нашу позицию. И это выражается в следующем. Они говорят, что согласны с любым правовым режимом эксплуатации этой дороги, но такой же режим должен действовать и в Лачинском коридоре, и в обоснование этой позиции ссылаются на заявление от 9 ноября.

«Это заявление является необоснованным по двум причинам. Во-первых, в заявлении от 9 ноября не упоминается никакая территория Республики Армения и связанный с ней коридор, а есть словосочетание «Лачинский коридор». Лачинский коридор — это не только дорога, но и территория шириной 5 километров.

Согласно трехстороннему заявлению, вся эта территория находится под контролем российских миротворческих сил. Нет положения о том, чтобы какая-либо другая страна контролировала какую-либо территорию Армении в соответствии со статьей 9 трехстороннего заявления. И проведение параллели между Нагорным Карабахом и Нахиджеваном странны по нескольким причинам.

Во-первых, Нахиджеван имеет наземное сообщение с Азербайджаном через Исламскую Республику Иран и Турцию, воздушное сообщение через воздушное пространство ИРИ, Турции и Республики Армения. Нагорный Карабах имеет с Арменией только наземную связь, и только через Лачинский коридор. Так что превращение Лачинского коридора в территорию, подконтрольную Азербайджану в любом случае, может означать только одно — выселение армян из Нагорного Карабаха», — подчеркнул Пашинян.

Необходима адресная оценка

Помимо вторжения в зону ответственности российского миротворческого контингента, вооруженные силы Азербайджана продолжают по громкоговорителям озвучивать заявления с угрозами в адрес жителей ряда сел Нагорного Карабаха, отметил Никол Пашинян.

«Это происходит и на глазах у миротворцев. От людей требуют покинуть свои дома, в противном случае угрожают выселить их силой. Это очевидное требование этнической чистки», — сказал премьер, добавив, что для жителей сел, исповедующих армянское христианское вероисповедание, азербайджанцы даже по ночам включают записи с мусульманским азаном.

«Конечно, мы с большим уважением относимся к исламской религии и цивилизации, но то, что Азербайджан делает со свободой совести и вероисповедания народа, является насилием, средством разжигания религиозной розни и, в конечном счете, оскорблением религиозных чувств наших соотечественников», — сказал Пашинян.

Премьер-министр РА коснулся и политики Азербайджана по очистке Нагорного Карабаха от всего армянского. В частности, заявления министра культуры Азербайджана от 23 февраля о том, что «для устранения ложных следов, оставленных армянами на албанских храмах, создана рабочая группа, состоящая из специалистов, знающих албанскую историю и архитектуру».

По словам Никола Пашиняна, это означает, что Азербайджан публично и официально приступает к фальсификации и уничтожению армянского культурного наследия.

«Заявление министра культуры вовсе не случайно. В ходе своего визита в Гадрутский район 16 марта 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об армянской церкви Пресвятой Богородицы в Цакури, заявил: «Точно так же, как армяне оскверняли наши мечети, они осквернили и древние албанские храмы. Мы их восстановим. Все эти надписи ложные». Эти шаги Азербайджана являются открытым вызовом решению Международного суда ООН о применении срочных мер, принятого 7 декабря 2021 года, которое обязывает Азербайджан: «Принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, в том числе церквей, других мест отправления культа, памятников, достопримечательностей, кладбищ и артефактов», — сказал премьер, подчеркнув, что все эти ситуации должны быть должным образом рассмотрены и оценены на международном уровне.

«Мы ожидаем международной оценки действий Азербайджана в Нагорном Карабахе, потому что армянское население Нагорного Карабаха подвергается ежедневному террору, в том числе и газовому терроризму, целью которого является изгнание людей из своих домов и родины», — заключил Пашинян.

Необходим международный механизм пограничного контроля

Азербайджан пытается сохранять напряженность и возможность возобновления боевых действий и в процессе делимитации и демаркации, сформулировать территориальные претензии к Армении и прибегнуть к военным провокациям в случае невыполнения этих требований – такой подход неприемлем, сказал премьер.

«По итогам состоявшейся 26 ноября 2021 года в Сочи трехсторонней встречи президент Российской Федерации, президент Азербайджанской Республики и премьер-министр Республики Армения приняли заявление, в котором говорится: «Предпринять шаги, направленные на повышение уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, и подтолкнуть процесс к созданию двусторонней комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».

Не думаю, что это заявление может быть неверно истолковано, и очевидно, что созданию комиссии по делимитации и демаркации должны предшествовать шаги, направленные на повышение уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе», — сказал Пашинян.

По словам премьера, Азербайджан не сделал никаких предложений по подобным мерам, а Армения выступила с предложением зеркального отвода войск с армяно-азербайджанской границы советских времен и передачи охраны этой границы ограниченному контингенту пограничников и проведения международного мониторинга на границе.

«Азербайджан до сих пор не дал официального ответа на это предложение, по информации из третьих стран наше предложение неприемлемо для Азербайджана», — добавил Пашинян.

Армения, по его словам, в этом вопросе была и будет максимально гибкой и она предложила несколько вариантов по отводу.

«Азербайджан либо не принимает, либо не отвечает на эти предложения. Что это означает? Фактически это означает, что Азербайджан пытается сохранить напряженность на границе и возможность возобновления боевых действий и в процессе демаркации, сформулировать территориальные претензии к Армении и прибегнуть к военным провокациям, если эти требования не будут выполнены. Это неприемлемый подход», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, необходимо запустить международный механизм мониторинга приграничной ситуации.

«Мы предложили несколько таких вариантов, в том числе и Азербайджану, и мы примем любой из тех вариантов, которые примет Азербайджан», — заявил Пашинян.

Завершая свою речь, премьер вновь констатировал: Армения предлагает конкретные и логичные решения в плане делимитации и демаркации границ, открытия региональных коммуникаций, исключения военной эскалации в Нагорном Карабахе, и нет никаких оснований обвинять Армению в отрицании или невыполнении договоренностей.

Он еще раз выразил готовность Республики Армения подписать с Азербайджаном мирный договор.

«Армения готова к незамедлительному началу мирных переговоров. 6 апреля в Брюсселе предусмотрена встреча председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, президента Азербайджана и моя. Надеюсь, в ходе этой встречи обсудить с согласовать с президентом Азербайджана все вопросы, связанные со стартом мирных переговоров», — заключил Никол Пашинян.