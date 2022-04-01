Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян оценивает состоявшуюся в Ереване беседу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау как весьма содержательную.

Как передает «Арменпресс», Арарат Мирзоян в своем заявлении после встречи со Збигневом Рау отметил, что в повестке их обсуждения были вопросы, касающиеся мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Я подробно представил своему коллеге ситуацию, создавшуюся в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил в село Парух. Мы обсудили вопросы, касающиеся ситуации на границе Армения-Азербайджан», — сказал Арарат Мирзоян.

Арарат Мирзоян и Збигнев Рау обсудили также широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности, вопросы, касающиеся приоритетов и перспектив польского председательства в ОБСЕ.

Министр иностранных дел Армении представил своему коллеге и развития вокруг процесса урегулирования отношений Армения-Турция без предусловий.