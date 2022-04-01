Национальная сборная Армении по футболу с треском провалилась во втором в этом году контрольном матче, потерпев на выезде от норвежцев самое крупное в своей 30-летней истории поражение. Счет 0:9 настолько красноречив, что не нуждается в дополнительных комментариях, однако вызывает целый ряд вопросов, ответы на которые важны, прежде всего, для предотвращения подобных казусов в будущем.

Эти ответы пока не прозвучали, а попытки замять реальные причины произошедшего непременно приведут к новым фиаско.

Для начала попробуем разобраться в визуальных причинах разгрома, а уже потом перейдем к подноготной. Прежде всего, важно понять – по каким именно критериям руководство Федерации футбола и национальной сборной Армении выбирают соперников для контрольных встреч.

Вопрос отнюдь не риторический. Порой складывается впечатление, что выбор осуществляется не для решения конкретных, приземленных задач, а исходя из статуса, уровня известности соперника. Для афиши выглядит привлекательно, а вот пользы, извините за выражение, как от козла молока.

Лично для меня изначально была непонятна целесообразность контрольного матча с норвежцами. Правда, перед нынешней серией проверочных встреч главный тренер нашей сборной Хоакин Капаррос заявил, что выбирали соперников, схожих по стилю игры с теми командами, с которыми нам предстоит соперничать в грядущем розыгрыше Лиги наций, но, думаем, в случае с норвежцами он и боссы федерации явно прогадали.

Игровой почерк современной сборной Норвегии все же отличается от стиля игры наших будущих соперников по Лиге наций – сборных Украины, Шотландии и Ирландии.

Мы увидели, что ныне северяне уповают не только на физическую подготовку: они довольно техничны, прекрасно обращаются с мячом и не делают ставку на верховые навесы, присущие им прежде. К тому же, линия атаки норвежцев – одна из мощных в Европе.

Один Эрлинг Холланд, за которого бьются ведущие клубы континента, стоит половину иной команды, что он наглядно продемонстрировал в поединке с нашей сборной. А ведь при выборе соперника для спарринга важно учитывать не только его особенности, но и свои возможности. Иначе подобная встреча может привести к плачевным результатам, свидетелем чего мы, собственно, и стали. Такое, если не ошибаюсь, называется избиением младенцев.

Не думаю, что Капаррос и руководители ФФА не были знакомы с реальным потенциалом сборной Норвегии (еще хуже, если такое имеет место быть), но они-то уж точно должны были знать, что сборная Армении испытывает серьезные проблемы в обороне и нападении.

Все-таки прошлой осенью наша сборная потерпела три разгромных поражения в шести отборочных матчах ЧМ. А ведь с тех пор в отечественной сборной практически ничего не изменилось. Тогда, что же именно проверяла заведомо слабая команда в поединке с заведомо мошной? Сколько времени продержится? Разве нужно устраивать гонку, чтобы убедиться — «Запорожец» по определению не может обогнать «Мерседес»?

Для реального спарринга можно было выбрать и более подходящего соперника. Тогда, возможно, был бы и соответствующий материал для анализа. Сейчас же нечего анализировать – нет ни результата, ни материала для анализа, а в остатке только позор, разочарование и чувство опустошенности.

А теперь вопрос: кто же из вас, дорогие армянские и испанские товарищи, будет отвечать за такую, с позволения сказать, неосмотрительность или преступную халатность?! Похоже – никто.

Главный тренер сборной хоть публично попросил прощения. А руководство ФФА и того не удосужилось. Было распространено лишь аморфное заявление неизвестно от кого и непонятно для чего. И стиль текста выдержан в лучших традициях эпохи застоя: каемся, заверяем, что сделаем соответствующие выводы, покорим новые высоты.

Отсутствует лишь обещание выполнить и перевыполнить план, да реализовать пятилетку в три года. Так вы хоть прежние позиции удержите, прежде чем рассуждать о новых высотах. В связи с извинениями вспомнил старый анекдот. Помните концовку: «Поздно, я плюнул уже».

Теперь вкратце о том, что произошло на поле. С самого начала стало очевидно, что наши сильно нервничают из-за присутствия в стартовом составе норвежцев Эрлинга Холланда. Тот поначалу держался скромно, а потом внезапно «обнаглел» и решил продемонстрировать пару приемов из своего арсенала.

Получилось неплохо – даже эстетично: прямо в стиле Марадоны. Это окончательно вывело наших из себя: видимо, вспомнив, что не всю сознательную жизнь посвятили футболу, а в детстве еще и каратэ занимались, принялись лупить по ногам «викинга» что есть мочи.

Тот, нужно отдать ему должное, держался стоически, даже характер нордический проявил, а вот датский судья не выдержал и психанул. Наверное, нечистокровный он все-таки «викинг». На 17-й минуте арбитр удалил Армана Оганесяна за то, что тот буквально скосил Холланда. Более того, это нарушение сильно смахивало на «фол последней надежды», который карается красной карточкой.

Именно ее и увидел перед собой наш защитник. Кстати, в матче четырехдневной давности с Черногорией (1:0) с поля был удален дебютант сборной Армении Степа Мкртчян. Чем не информация к размышлению для тренеров нашей команды? Что интересно: Капаррос считает, что датский судья чрезмерно сурово обошелся с Оганесяном.

После удаления и последовавшего за этим быстрого гола наша команда «поплыла» и практически сразу же рассыпалась. Норвежцы за 10 минут забили 4 гола, три из которых были зафиксированы в течение 5 минут! А в самом конце первого тайма Холланд произвел «контрольный выстрел» — 5:0.

Казалось, что на этом норвежцы успокоятся, а они и не думали об этом. Скандинавы явно поймали кураж и не собирались отказывать себе в удовольствии почаще обниматься после забитых голов. Наши уже и не сопротивлялись и, наверно, в душе желали только одного: чтобы этот кошмар побыстрее закончился.

Армянские футболисты не только по игре, но и психологически оказались не готовы к сдерживанию удара. Между тем, в критических ситуациях особенно важна роль тренеров, которые должны суметь успокоить подопечных и при помощи тактических решений по возможности нейтрализовать перспективу разгрома. Трудно сказать, что именно говорил Капаррос своим подопечным в перерыве, однако во втором тайме изменений в игре и психологическом состоянии армянских футболистов не наблюдалось.

Норвежцы же по всем аспектам явно превзошли сборную Армении. Помимо прочего, их игра наводила и на философские мысли. Северяне играли осмысленно, смело, с задором. Было видно, что вышли на поле с конкретной целью – показать красивую игру, доставить удовольствие болельщикам и добиться впечатляющей победы. К слову, их передачи были настолько выверенные и точные, что, казалось, мяч передавался по очерченной линейкой прямой линии.

На этом фоне совершенно непонятной и невнятной выглядела сумбурная игра сборной Армении – не поддающаяся объяснению суэта, хаотический бег, нелогичные пасы. Вот и подумалось: а может, еще и поэтому Норвегия является одной из самых благоустроенных и благополучных стран мира, а мы только и грозимся реализовать пятилетку в три года и ударными темпами продвигаться в никуда? Да, черт его знает!