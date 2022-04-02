По возвращении из Арцаха председатель Постоянной комиссии НС Армении по правам человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян обратилась к послам России, США, Франции и Европейского Союза в Армении. Тагуи Товмасян обратила внимание послов на вторжение подразделений ВС Азербайджанав общину Парух Арцаха, сообщив, что в результате преступных действий Азербайджана с армянской стороны есть жертвы и раненые.

«Среди других неотложных вопросов я представила, что Азербайджан грубо нарушил право жителей Паруха жизнь, что гражданское население лишено права вести мирную и безопасную жизнь на своей Родине.

Я попросила послов дать публичные оценки, осудить нарушения Азербайджаном международного права, принять меры для предотвращения политики геноцида Азербайджана и этнических чисток в Арцахе», — как сообщает Арменпресс, написала Товмасян на своей странице в Facebook.

Тагуи Товмасян получила ответ от имени посла ЕС, согласно которому они с серьезной озабоченностью следят за ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Они уверяют, что напряженная ситуация действительно становится предметом обсуждения на встречах спецпредставителей ЕС, даже у председателя СЕ, на переговорах с властями в Баку и Ереване.

Как сказано в ответном письме, ЕС поддерживает и готов дополнить усилия Минской группы ОБСЕ по поиску всеобъемлющих, прочных решений путем переговоров, но, к сожалению, ситуация в мире и в регионе не благоприятствует переговорам», — написала Товмасян.