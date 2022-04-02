Мэрия Еревана инициировала проект по улучшению экологического состояния Разданского ущелья.

Как передает Арменпресс, в заявлении, распространенном мэрией Еревана, отмечается, что начавшаяся с 90-х гг. беспорядочная застройка, растущие как грибы объекты в Разданском ущелье, к сожалению, изменили все представления об организации зоны отдыха.

«Как рекреационная зона, ущелье должно быть местом, посвященным организации отдыха, туризма и здоровья. Однако в результате известных градостроительных действий эта зона отдыха не только потеряла свое целевое значение, но и встала перед серьезными экологическими проблемами.

С целью решения не только этих, но и многих других проблем городская власть сегодня инициировала реализацию проекта по улучшению экологической ситуации в Разданском ущелье. Ущелье должно получить особый статус», — говорится в сообщении.