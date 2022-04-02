Борец греко-римского стиля Малхас Амоян стал чемпионом Европы, победив в финале турецкого спортсмена Юнуса Эмре Басара

В финале проходящего в Будапеште чемпионата Европы Амоян одержал верх над Юнусом Басаром со счетом 4-3, сохранив титул чемпиона Европы,

Ранее в полуфинальном бою Амоян победил представителя Швеции Пера Олбона Олофсона со счетом 9-0.

Дригой член сборной Армении по греко-римской борьбе — Рудик Мкртчян (55 кг) стал бронзовым призером, а Геворк Гарибян (60 кг) поборется завтра за третье место ЧЕ.