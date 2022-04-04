Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий признание в России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в думской электронной базе в понедельник.

«Проектируемые изменения предусматривают признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время подобная норма действует в отношении граждан Киргизии и граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.