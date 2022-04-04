Министры иностранных дел Армении и Израиля обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Государством Израиль.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем послании министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что установленные 30 лет назад дипломатические отношения дали новое начало армяно-израильскому сотрудничеству.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что последние три десятилетия отмечены множеством важных событий, и существующий между двумя народами общий потенциал еще не раскрыт в полной мере. Он выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет носить характер взаимного доверия и уважения.

В своем письме министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что 30-летие израильско-армянских дипломатических отношений дает новую возможность подвести итоги нашим общим достижениям и с нетерпением ждать достижения наших общих целей в различных сферах сотрудничества.

Министр иностранных дел Израиля подчеркнул важность наличия открытого и прямого диалога между нашими двумя странами и выразил уверенность в развитии сотрудничества, чтобы полностью реализовать его потенциал.