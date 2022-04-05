Посол США в Армении Линн Трейси встретилась с родными армянских военнослужащих, захваченных в плен в 2020 и 2021 годах.

Как передает «Арменпресс», посольство США в Армении сообщает, что в центре обсуждения были вопросы прав человека, в том числе 8-й пункт трехстороннего заявления Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в ноябре 2020 года, об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших и Женевская конвенция.

«Мы призываем освободить всех заключенных и, учитывая страдания семей, не имеющих сведений о местонахождении и судьбе своих родных, увеличить усилия, направленные на получение информации о без вести пропавших военнослужащих, в том числе с 1990-х годов», -говорится в сообщении посольства США.