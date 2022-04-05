Конгрессмены США Кэролин Мэлони и Гас Билиракис представили в Конгресс двухпартийный законопроект о преподавании предмета Геноцид армян с учетом факта признания Геноцида армян Конгрессом и президентом США.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Центральный офис Ай-Дат Бюро АРФД, основываясь на двух резолюциях Конгресса о признании Геноцида армян, цель законопроекта — в течение ближайших пяти лет выделить 10 миллионов долларов Библиотеке Конгресса для реализации образовательных программ по истории, урокам, обстоятельствам Геноцида армян и его нынешним проявлениям.

В частности, образовательные программы должны касаться преднамеренно спланированных и осуществленных Османской Турцией под государственным покровительством массовых убийств армян, греков, ассирийцев, сирийцев, халдеев, арамейцев и других христианских меньшинств, депортаций и уничтожения их культурного наследия в 1915-1923 гг.

«Комиссия «Ай Дата» Америки выражает благодарность конгрессменам Кэролин Мэлони и Гасу Билиракису, приветствует этот благоразумный и своевременный законопроект, который выдвинут на фоне усилий США по признанию Геноцида армян и завершению геноцида со стороны Азербайджана и Турции. Этот федеральный закон станет следующим ответственным шагом, основанным на американской памяти, чтобы предупредить американцев о сохраняющейся угрозе геноцида, гарантируя, что будущие поколения извлекут пользу из уроков этого преступления. Комиссия «Ай Дата» Америки полностью поддерживает этот законопроект и ожидает его принятия Конгрессом и подписания президентом», — говорится в заявлении.