По состоянию на 11:00 5 апреля в Армении всего подтверждено 422 594 случая заражения COVID-19, 410 229 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 619 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 067 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 733 теста. Подтверждено 13 случаев заболевания COVID-19, 105 заболевших вылечились, зарегистрировано 2 летальных исхода.

Всего проведено 2 985 996 тестирований.