Армянская сторона не вела огонь по ВС Азербайджана, сообщили в Министерстве обороны Армении, отметив, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.

Это – ответ МО Армении на очередную ложь, распространенную МО Азербайджана: мол, вечером 3 апреля подразделения ВС Республики Армения якобы обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на северо-восточной границе Республики Армения.

Естественно, Азербайджан распространяет очередную ложь, в очередной раз обвинив Армению, дабы скрыть собственную агрессивную сущность.

Как отмечено в заявлении МО Армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении. Азербайджану это невыгодно, и он накаляет обстановку. Почерк агрессора остается неизменным – тут главное, кто первым начнет обвинять другого. Принцип достаточно подлый, но авось сработает, особенно на фоне нынешней международной ситуации, когда так называемый цивилизованный мир сбросил все маски.

СКОРО исполнится год, как на глазах и при молчаливом попустительстве всего мира азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Армении и заняли стратегически важные высоты.

В течение всего этого времени международные организации выступают с дежурными расплывчатыми заявлениями, даже самые демократичные послы самых демократичных государств вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении не расценили как агрессию. Но это, как говорится, отдельная статья…

После прекращения боевых действий на территории Арцаха и подписания трехстороннего заявления Азербайджан продолжает агрессию в отношении армянского населения Арцаха, а теперь уже и Армении.

Спустя 13 дней после вторжения на суверенную территорию Армении, 25 мая 2021 года в результате обстрела со стороны азербайджанских ВС на участке Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении погиб военнослужащий, младший сержант Геворк Хуршудян.

27 мая того же года в приграничной части Гегаркуникской области Армении во время проведения инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении шестеро военнослужащих ВС РА были окружены и взяты в плен военнослужащими азербайджанских ВС.

14 июля ВС Азербайджана предприняли провокационное продвижение на участке, прилегающем к населенному пункту Ерасх Армении, следствием которого стала гибель военнослужащего-контрактника ВС РА Самвела Алавердяна.

28 июля ВС Азербайджана предприняли наступление на армянские позиции в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего развернулись локальные бои. Есть человеческие потери.

9 октября при выполнении сельскохозяйственных работ на примыкающей к городу Мартакерт территории в Арцахе снайперским выстрелом был убит мирный житель Арам Тепнанц.

14 октября Азербайджан вновь грубо нарушил режим прекращения огня, в результате чего 6 военнослужащих Армии обороны Арцаха были ранены возле села Норшен. Азербайджанская сторона продолжила нарушать режим прекращения огня в северо-восточном направлении Арцаха.

15 октября была обстреляна санитарная машина Армии обороны. Это был второй за неделю серьезный инцидент нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, в результате которого пострадали гражданские лица и военнослужащие.

8 ноября азербайджанская сторона открыла огонь по гражданским лицам, осуществляющим строительные работы в зоне ответственности миротворцев РФ возле участка дороги Степанакерт-Шуши, в результате чего трое получили ранения, один был убит. Это второй случай нападения ВС Азербайджана на мирных жителей за месяц, в результате которого погибли люди.

16 ноября ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Республики Армения и вторглись на суверенную территорию Республики Армения. Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. 12 армянских военных оказались в плену.

3 декабря в окрестностях населенного пункта Чартар Мартунинского района Арцаха во время проведения сельскохозяйственных работ азербайджанскими подразделениями был схвачен и убит житель села Чартар Сейран Саркисян.

10 декабря в результате вооруженной провокации со стороны ВС Азербайджана погиб военнослужащий ВС Армении Ваге Манасерян, еще восемь военнослужащих получили ранения.

11 января 2022 года ВС Азербайджана возобновили начатый накануне обстрел армянских позиций в восточной части границы, применив артиллерию и беспилотники. Погибли трое армянских военнослужащих, еще двое ранены.

Напомним, что подразделения вооруженных сил Азербайджана, незаконно вторгшиеся на суверенную территорию Республики Армения 12 мая 2021 года, оккупировали территорию в более 40 квадратных километров.

ЭТИ провокационные действия, произошедшие после проникновения подразделений азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Республики Армения — в Сюникскую и Гегаркуникскую области, — свидетельствуют о том, что официальный Баку пытается создать новые очаги напряженности, подрывая мир и безопасность в регионе.

Все агрессивные действия Азербайджана сопровождаются ложью, преследующей единственную цель – ввести в заблуждение мировое сообщество.

Приведенные факты – далеко не полная картина злодеяний агрессора. Полный список будет оглашен позднее, когда Азербайджан предстанет перед международным судом за военные преступления, за средневековое варварство в ходе войны в отношении армянства, развязанной в тандеме с Турцией, за фашистскую политику в отношении другой нации, за воспитание собственного подрастающего поколения на нацистских идеях и за многое другое.

За прошедший период жителей Армении и Арцаха азербайджанские солдаты убивали из снайперских винтовок, занимались скотокрадством, разбоем, на наших дорогах (Горис-Капан) облагали данью иранских бизнесменов-грузоперевозчиков, крали автомашины, похищали армянских жителей приграничных сел.

ГОВОРЯ о мирном договоре с Арменией, Азербайджан продолжает врать. Его каждодневные деяния доказывают злые намерения соседней страны.

Вот свежий факт. 24 марта азербайджанские ВС вторглись в карабахское село Парух и отказываются мирным путем возвращаться на исходные позиции.

В Арцахе сохраняется тенденция стабильной напряженности. Так что эскалация возможна в любой момент – и вина за это целиком и полностью лежит на Азербайджане.

В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД Азербайджан пытается внести новые элементы в свою армяноненавистническую политику. Начал односторонне переименовывать названия населенных пунктов и целых регионов на территории Армении, используя собственные топонимы. Так, в последнем заявлении МО Азербайджана Бердский район Тавушской области Армении представлен с новым наименованием, приводить которое не видим целесообразности. Это сущий бред. Впрочем, недостатка бредовых идей Азербайджан и его бессменный президент Алиев не проявляли никогда. Болезнь неизлечимая – медицина здесь бессильна…