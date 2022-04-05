Борец греко-римского стиля Малхас Амоян, завоевавший первую в карьере золотую медаль чемпиона Европы, считает особенной свою нынешнюю победу в Будапеште, поскольку она была одержана в олимпийской весовой категории.

Об этом 23-летний спортсмен заявил пресс-службе Объединенного мира борьбы (международной федерации) сразу после победной финальной схватки с турком Юнусом Басаром.

Амоян не скрывал нахлынувшие на него эмоции и откровенно признался, что они не сопоставимы даже с теми чувствами, которые он испытывал после победы на чемпионате мира прошлого года.

«В чемпионате Европы 2021 года я по своей вине занял второе место. Однако на этот раз был сконцентрирован только на борьбе за золотую медаль и правильно выполнил указания тренеров.

На чемпионате мира я боролся в весовой категории до 72 кг, которая не является олимпийской.

Поэтому будапештское «золото» имеет особое – олимпийское значение.

Впрочем, каждая медаль имеет особое значение в моей жизни»,- заявил Амоян.

Нынешняя победа Малхаса особенна еще по нескольким причинам: во-первых, он дебютировал в весовой категории до 77 кг, а во-вторых – победил в полуфинале серебряного призера чемпионата мира прошлого года в этой весовой категории азербайджанца Санана Сулейманова. Это была первая победа Амояна над азербайджанским борцом в трех встречах.

После побед в полуфинале и финале чемпионата Европы Амояна одним из первых поздравил олимпийский чемпион Артур Алексанян, пропустивший нынешнее первенство. «Артур очень помог мне, он всегда был рядом с командой, и его присутствие вдохновляло наших ребят на победу»,- признался Малхас, одержавший в финале волевую победу над турком Юнусом Басаром со счетом 4:3.

На пути к титулу Амоян за неполные две минуты одолел также литовца Каземираса Синкявичюса (9:0) и словака Дениса Хорвата (5։1). Нелишне напомнить, что Малхас – племянник двукратного чемпиона Европы, трёхкратного призёра мировых первенств и бронзового медалиста Олимпийских игр 2008 года Романа Амояна.

На нынешнем чемпионате Европы на счету Армении зафиксированы также 3 бронзовые медали, которые завоевали Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг) и Славик Галстян (67 кг). В командном зачете наша сборная заняла 5 место.