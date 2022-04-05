По приглашению спикера НС Армении Алена Симоняна в Армении с двухдневным официальным визитом находится делегация во главе со спикером Парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

В сопровождении вице-спикера НС Армении, руководителя группы дружбы Армения-Грузия Рубена Рубиняна делегация посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании.

Члены делегации возложили венок и цветы к вечному огню памяти жертв Геноцида армян, почтили память святых мучеников. В Музее-институте Геноцида армян они ознакомились с документами по истории геноцида ХХ века.