Премьер-министр Никол Пашинян провел в правительстве встречу с участниками программы “иГорц” по привлечению специалистов диаспоры в органы государственного управления Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя их, премьер-министр отметил: “Я рад, что мы непрерывно проводим эту программу, несмотря на все трудности и сложности. Я также рад, что мы можем констатировать, что программа имеет конкретные результаты в плане достижения поставленных нами целей. В данном случае речь идет о привлечении потенциала диаспоры в систему государственного управления Армении.

Как вы, наверное, уже знаете, в числе участников программы у нас есть высокопоставленные должностные лица в лице заместителя министра экономики и председателя комитета по туризму, что говорит о серьезности наших намерений. Конечно, в первую очередь была выражена серьезность намерений участников программы, на что мы отреагировали соответствующим образом.

Надеюсь, что мы продолжим этот процесс, так как мы также хотим, чтобы привлечение потенциала диаспоры в систему государственного управления Армении было все более ощутимым и материальным в решении стоящих перед нашей страной задач. Мы хотим, чтобы наши уважаемые представители диаспоры увидели проблемы изнутри, поучаствовали в их оценке и предложили конкретные решения, которые могут быть не замечены обычным обыденным взглядом.

Конечно, я думаю, что мы продолжим этот процесс. Я вижу по вашим глазам, что вы действительно серьезно настроены, и я искренне рад этому, потому что вы знаете, что мы стоим перед беспрецедентными вызовами, и решение этих необычных вызовов требует необычных подходов. Надеемся, что вы принесете с собой эти необычные подходы, что вы поможете нам, что вы обогатите нас своими знаниями, навыками, умениями, и если сможете взять что-то полезное из того, что уже сделано, то, конечно, мы будем рады и этому”.

Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества с диаспорой в таком формате, в рамках программ офиса главного уполномоченного по делам диаспоры: “Возможно, я недостаточно информирован, не исключаю, но я не припомню, чтобы глава государства, руководство Армении когда-либо раньше сотрудничало с диаспорой в таком формате. Я думаю, что это важный результат институционального изменения, ведь главный уполномоченный по делам диаспоры сам является представителем диаспоры, хотя, как и многие, он был представителем Армении до того, как стал представителем диаспоры.

В этом и особенность этой темы. И мы хотим, чтобы этих границ не было. В сегодняшнем глобальном мире часто не имеет значения, в какой точке мира вы находитесь. В современном мире расстояние — это больше психология, чем пространство. И, следовательно, я вовсе не хочу недооценивать пространство, но и не хочу недооценивать психологию. Мы должны преодолевать психологию через пространство и пространство через психологию. Я думаю, что эта программа является одной из важнейших площадок для реализации этой формулы.

Я, конечно, говорил о конкретных случаях, но уверен, что участники программы “иГорц” проделали большую работу в разных министерствах, участвовали в разработке и реализации различных законов, решений и программ правительства. Я прошу прощения, что не могу сейчас перечислить все, но я знаю, что было проделано много работы. И я надеюсь, что все участники и инициаторы этой программы останутся довольны конечным результатом.

Даже если у нас не будет возможности говорить об очень ощутимых результатах столько, сколько нам бы хотелось, это общение само по себе очень важно и полезно. Еще раз приветствую вас, благодарю за проявленную готовность в этот непростой период и также со своей стороны выражаю готовность ответить на все ваши вопросы и, конечно же, продолжить сотрудничество”.

По словам главного уполномоченного по делам диаспоры Заре Синаняна, стартовавшую в 2020 году программу можно считать успешной. В первый, 2020 год, было получено 800 заявок из 27 стран․ В результате 52 армянских специалиста из диаспоры из 19 стран работали в 19 различных ведомствах. Около 70% выпускников первой программы решили остаться на Родине по окончании программы. По окончании программы в государственной системе остались 16 из них, 9 из которых финансируются фондом “Овнанян”.

В 2021 году поступило 350 заявок из 30 стран․ В результате были подписаны соглашения о сотрудничестве с 50 армянскими специалистами из диаспоры. В настоящее время 47 специалистов из 14 стран работают в 25 различных ведомствах: Национальном Собрании, министерствах, комитетах, инспекционных органах и т.д. Армянские специалисты диаспоры прибыли из разных стран мира: России, США, Ливана, Бельгии, Германии, Сирии, Франции, Кипра, Швейцарии и др.

В ходе встречи участники программы “иГорц” поблагодарили правительство Республики Армения за такую возможность и представили свою работу, которую они осуществляют в различных государственных органах.

Премьер-министр Пашинян также ответил на ряд вопросов участников встречи, касающихся реформ системы государственного управления, международного сотрудничества Армении, экономического стимулирования, реализации потенциала диаспоры, проблем образования, науки и других сфер, а также шагов правительства по их решению.

Программа “иГорц” направлена на привлечение к работе в органах государственного управления Армении высокообразованных специалистов из числа армян диаспоры, чьи профессиональные и экспертные способности будут способствовать реализации новаторских идей и широкомасштабных исследований. Специалисты должны иметь степень бакалавра и не менее 5 лет профессионального опыта работы или степень магистра (или выше) и 3 года профессионального опыта работы. Одной из целей программы является применение опыта и навыков работы участников в органах государственного управления Армении и Арцаха, что даст возможность способствовать профессиональной репатриации и поддерживать процессы совершенствования системы государственного управления.