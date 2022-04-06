По состоянию на 11:00 6 апреля в Армении всего подтверждено 422 610 случаев заражения COVID-19, 410 252 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 619 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 067 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 479 тестов. Подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19, 23 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.Всего проведено 2 988 475 тестирований.